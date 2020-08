Právě tam cestáři v úterý 11. srpna převedli provoz a začali s budováním druhé strany křižovatky. Dokončena byla konstrukce vozovky, v závěru minulého týdne probíhala úprava krajnice.

"Tyto a další provedené práce umožní dopravu v úterý po odeznění ranní špičky plynule převést, aby se ve středu 12. srpna mohlo začít naplno pracovat na pravé straně směrem na Tábor, kde již v rámci první etapy došlo k provedení dílčích stavebních prací, například vybudování kanalizace. V následujících dnech se tak bude pracovat zejména na výstavbě pravé poloviny okružní křižovatky, ale dokončovací práce jako například terénní úpravy budou průběžně probíhat i v levé půlce," uvedl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Stavba I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky probíhá podle harmogramu. Z důvodu jiné organizace času zhotovitele a nepředvídaných fyzických podmínek pod stávající komunikací, které bylo třeba odborně řešit, došlo pouze k mírnému časovému zdržení, které ale bude eliminováno v rámci následujících etap výstavby a tato skutečnost nebude mít zásadní vliv na uvedení budované okružní křižovatky do provozu v říjnu tohoto roku.

"S přechodem na II. etapu stavebních prací dojde také k úpravě provozu na silnici I/3. To bude znamenat již zmíněné převedení na levou, již z části dokončenou, část okružní křižovatky. Ve směru na Prahu bude možné odbočení do ulice Červené Vršky v Benešově," sdělil Martin Buček s tím, že z ulice Červené Vršky bude možné napojení pouze ve směru do Prahy, čímž bude zachována v maximální možné míře bezpečnost a plynulost dopravy v omezení.

Ve směru na Tábor ze silnice I/3 v prostoru stavby nebude možné odbočit do ulice Červené Vršky ani na místní komunikaci do Pomněnic a k čerpadlu Benzina.