Nesouhlasí. Nezamlouvá se jim rozsah záboru zemědělské půdy ani blízkost přírodně hodnotné oblasti Dunávických rybníků.

Řidiči, včetně těch, kteří sedí za volanty kamionů, by při pohledu do plánů zřejmě mohli mít radost. Pro každý směr, jak ku Praze, tak k jihu na Tábor, jsou navrhována stání pro 55 osobních aut (z toho čtyři místa pro invalidy), 80 nákladních vozidel, 8 autobusů a 15 karavanů, obytných vozů nebo automobilů s přívěsy; chybět nemají ani 115metrové zálivy pro nadrozměrné soupravy. Služby by tam měly poskytovat provozovna rychlého občerstvení a čerpací stanice pohonných hmot. To vše na velké ploše.

„Zábor zemědělské půdy představuje 13 hektarů, přičemž jde o nadprůměrně produkční obdělávané půdy II. třídy ochrany,“ upozornil náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), k jehož kompetencím patří jak oblast životního prostředí, tak zemědělství. „Vliv na zemědělský půdní fond tak lze označit jako významný,“ uvedl.

Poloha zamýšlené odpočívky

- Katastrální území Krusičany, v části města Týnec nad Sázavou

- Umístění po obou stranách připravované dálnice D3 v provozním kilometru 26,0 a 26,6

- Přesná poloha: asi jeden kilometr od vesnice Dunávice, části městysu Netvořice



