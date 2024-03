Systém door-to-door už řadu let funguje v zemích západní Evropy. Obyvatelé benešovských rodinných domů v dosud neurčené lokalitě získají zdarma modré pytle na papír a žluté na plast. Až je naplní, uloží je před domem a odtud je TS odvezou na třídičku. Komunální odpad by se díky tomu mohl svážel jen jednou za dva týdny. Mělo by ho být totiž méně. „Pokud se to osvědčí, najelo by město na systém door-to-door ve všech lokalitách s rodinnými domy. Bohužel u paneláků to nefunguje,“ tvrdí ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj s tím, že cílem je snížení komunálního odpadu a zvýšení toho separovaného.