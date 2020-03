„Žádné negativní reakce jsme nezaznamenali,“ potvrdil ve středu 11. března ředitel Domova seniorů Vojkov Vladimír Koníček. „Naši klienti situaci snášejí docela dobře, i když na doporučení zřizovatele, Středočeského kraje, jsme začali uplatňovat zákaz návštěv už o týden dříve, než byl vyhlášen ministerstvem,“ dodal.

Obdobě snášejí situaci také obyvatelé DS Jankov. „Vysvětlili jsme jim situaci a pochopili, že je tím chráníme,“ řekla ředitelka Drahuše Hlavatá. Někteří obyvatelé vojkovského domova seniorů v tamním zámku, si běžnou stravu vylepšují o nákupy. Ty jim pomáhají zajistit pracovníci domova.

„U nás je situace jiná, než ve městě. Nákupy obstaráváme klientům my podle našeho zaběhnutého systému. Je to běžná služba a nemění se ani nyní,“ vysvětlil ředitel vojkovského domova s tím, že pro seniory, kteří by přece jen do obce do obchodu chtěli zajít sami, je tato možnost momentálně omezena.

Takové opatření zatím v Jankově nepřijali. A pokud by si to klient přál a byl schopen si dojít například na náměstí nakoupit, nikdo by mu nebránil. Na vycházky přitom chodí do zahrady u domova. To ve Vojkově využívají senioři k vycházkám zámecký, téměř dvouhektarový park. Ten je veřejnosti nepřístupný, proto se klienti nemohou setkat s případně nakaženým člověkem zvenčí.

V jiném režimu mají oba DS zřizované Středočeským krajem aktivizační činnost. Ta pomáhá seniorům nacházet další smysl života a udržovat je zároveň v dobré kondici. Staří lidé se totiž v okamžiku, kdy se oddají nečinnosti a nicnedělání odsuzují jak k fyzickému tak psychickému úpadku.

„Venkovní aktivity, třeba návštěvy umělců, jsme nyní zcela ustřihli. Aktivizační pracovnice ale dál bez omezení plní svoji úlohu,“ připomněl ředitel Vladimír Koníček a prakticky stejně odpověděla i Drahuše Hlavatá. V domovech ale zatím chybí víc ochranných pomůcek, jako jsou roušky a respirátory, které by v případě vypuknutí nákazy mohly pomoci klientům i zaměstnancům.

Jak snášejí situaci ohledně opatření kolem nákazy koronavirem na druhém konci okresu Benešov, v soukromém zařízení v Ostředku, které provozuje společnost Sanatorium Lotos, není jasné. Vedoucí Alena Dvořáková při dotazu Deníku odkázala na vyjádření jednatele společnosti Alexandra Kučery. „Helejte, nechce se mi dělat žádnej rozhovor,“ řekl manažer při otázce na náladu ostředeckých seniorů kvůli situaci s Covidem-19.

O nejohroženější skupinu lidí, kteří ale nežijí v domovech pro seniory, mají starost také například ve Vlašimi. Tamní skupina dříve narozených registrovaných například mezi diabetiky či zdravotně postiženými, je poměrně aktivní a organizuje řadu společných společenských akcí. A právě to může být v současném koronavirově vyhrouceném období problém.

„Důvod k panice přesto zatím není,“ uklidňuje situaci starosta Vlašimi Luděk Jeništa. „Se seniory jednáme a akci, kde by se mělo sejít kolem padesáti, šedesáti lidí, jim nedoporučujeme. Zakázat jim to však nemůžeme,“ dodal starosta.