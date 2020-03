ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Po týdnu fungování odběrového místa v centru města rozhodla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v roli předsedkyně krajského krizového štábu, že s platností od úterka se odběrové místo pro testy na onemocnění Covid-19 přestěhuje k plaveckému bazénu. Od 24. března tedy bude fungovat v Černoleské ulici; naproti hasičské stanici.

Na parkovišti před plavečákem, který je nyní uzavřený, bude nově v provozu odběrový box umožňující odebírat vzorky jak příchozím, tak také lidem přijíždějícím autem – a to bez toho, že by své vozidlo museli opustit. Týká se to jak spolujezdců, tak i samotného řidiče.

K odběrům jen na doporučení hygieniků



Buňka s připojením na elektřinu už na místě stojí, připomněla v neděli hejtmanka. Odběry zde nicméně budou fungovat od úterka. Na tom, že odběrové centrum je a bude v provozu každodenně včetně víkendů od 7. do 19. hodiny, se nic nemění; to platí i pro dosavadní provoz v budově polikliniky. Neměnné zůstává rovněž pravidlo, že k odběrům se mají dostavit pouze lidé, které na testy posílají hygienici; nikoli zájemci z ulice. A Helena Frintová z krajského úřadu ještě dodala, že samozřejmostí jsou pro návštěvníky rouška přes obličej i nos a dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi. „Celý prostor bude monitorován městskou policií,“ upozornila Jermanová. Strážníci pomáhají s dohledem na obdobná stanoviště i dalším krajským nemocnicím.

Při odběru nemusí vystoupit z auta



Zavedení odběrů přímo z auta chválí krajská opozice; konkrétně předseda klubu zastupitelů ODS Tomáš Havlíček. „Způsob testování formou drive-thru umožní daleko pohodlnější a bezpečnější způsob odběru vzorků,“ míní. Stejně argumentoval i jeho stranický kolega Martin Kupka, když s požadavkem na odběry přímo od lidí sedících v autech v pondělí přišel. Uvedl tehdy, že takto fungují testy například v Brně nebo Ostravě.



S odběry i od lidí sedících v autech se počítá také na budoucím stanovišti, jehož zprovoznění se chystá v Příbrami. Termín podle hejtmančiných slov závisí na dostatku ochranných prostředků. „Odběrové tyčinky i rychlotesty máme připravené, teď je to o ochranných pomůckách,“ uvedla Jermanová. S dodatkem, že doufá, že dodávky materiálu z Číny umožní rozjet činnost v Příbrami co nejdříve.