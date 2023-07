/FOTO, VIDEO/ I když do konce kompletní rekonstrukce Obchodního domu Hvězda, který loni v listopadu vyhořel, zbývá ještě několik měsíců, v přízemí se už pomalu začínají rýsovat prostory, do nichž se vrátí supermarket Billa.

Rekonstrukce benešovského Obchodního domu Hvězda, pátek 28. července 2023. | Video: Zdeněk Kellner

„Strop už má první nátěr,“ potvrdil stavbyvedoucí stavbyvedoucí firmy Moises David Sedláček. Ve druhém nadzemním podlaží už se štukuje a další dělníci instalují nosnou konstrukci, na níž budou přichycené sádrokartonové desky. Takto vzniklá stěna oddělí obchodní prostor od chody, která ústí do uličního prostoru ze budovou. V nejvyšším poschodí mají nejvíc práce elektrikáři s kompletováním rozvodů.

Novinek v obnoveném objektu bude několik. Zmizí eskalátor a do vyšších pater pojedou zákazníci výtahem. Zaslepený bude také průchod pod nejnovější přístavbou, v jejímž přízemí byla prodejna květin. Ta by tam podle stavbyvedoucího měla zůstat a bude využívat prostory průchodu, který je ze strany od hlavního vchodu do Hvězdy zazděný. Z druhé strany od parkoviště je nyní oddělený plechovou perforovanou roletou. Tu později nahradí prosklené dveře. Také Billa dostane nový vchod přímo z ulice, i když si zachová i vedlejší vstup z prostoru, kde byla před požárem prodejna novin a časopisů.

Zdroj: Deník/Zdeněk KellnerHvězda postavená v roce 1978 měla před požárem i s pozdější přístavbou obchodní plochu 3500 m². Majitele, pražskou akciovou společnost Benešov Shopping Mall má rekonstrukce přijít na 130 milionů korun. Podle plánů vlastníka by měla Billa otevřít už letos na Vánoce. Celková oprava by pak měla skončit v březnu 2024. Vyšetřování příčin požáru policie dosud neuzavřela.