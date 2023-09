Pokračující rekonstrukce OD Hvězda 13. září 2023:

Zdroj: Zdeněk Kellner

Majitel Hvězdy už má například podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí s obchodníkem, který chce využívat 500 metrů čtverečních v prvním patře. A vracejí se také někteří obchodníci, kteří z hořící Hvězdy utekli jen s tím, co právě měli při sobě. Ale ne všichni. Důvod je jasný, jednotlivé obchodní prostory budou mít větší plochu a tím pádem vznikne méně obchodů. „O prostor, kde dříve působil DM market mají zájem dva uchazeči,“ řekl Hynek Veselý. Svou základnu by ve Hvězdě mohlo zřídit také fitcentrum. Jednalo by se nejspíš o tělocvičnu pro jógu v místech bývalé cukrárny. Právě jeho majitelka, byla jednou z těch, kterým zástupce investora ukazoval poptávané prostory.

První zákazníky by chtěli přivítat v polovině prosince

„Nájemní jednotku už má předanou obchodní společnost Billa. Právě v přízemí rekonstrukce pokročila nejdál,“ připomněl David Sedláček, stavbyvedoucí ze společnosti Moises, která rekonstrukci Hvězdy provádí. Obchodník by chtěl přivítat první zákazníky na začátku prosince. Zda se to povede, ale není úplně jisté a tak úplně to nezávisí na dodavateli prací. V hladké cestě za splněním harmonogramů stojí nejen podmínky úřadů, ale také například není jisté, že klapne na čas objednávka komponentů pro instalaci výloh obchodů. „Billa už nechala položit osm set metrů čtverečních dlažby a v současné době v tomto prostoru probíhá instalace vzduchotechniky a elektrických ohniodolných kabelů,“ potvrdil stavbyvedoucí.

Podle zájmu obchodníků by se skoro chtělo říci, že i tady platí rčení, že je lepší vyhořet, než se stěhovat. Požár, jak se zdá, vlastníkům Hvězdy možná pomohl víc, než mu uškodil. Ovšem cena za to je hodně vysoká - 135 milionů korun. „Všechno špatné je pro něco dobré,“ připustil Hynek Veselý s tím, že požár od základů změnil koncepci celého obchodního domu, v němž na úkor zvětšení obchodních prostor ubyde nájemců. Obchodní prostory leží na ploše zhruba 4500 metrů čtverečních. Největší místo je až nahoře ve druhém patře. Tam má vzniknout pouze jeden velký obchod s textilem. Celkově ve Hvězdě bude své zboží a služby nabízet kolem 15 podnikatelů.

Eskalátor nahradí nový výtah

Zákazníci tam koupí potraviny, textil, šperky, oděvy, boty, papírnické zboží, potřeby pro chovatele, tabákové výrobky i tisk. Nají se v obnovené restauraci a kila pak mohou shazovat v tělocvičně. Všichni obchodníci i zákazníci by měli být ve Hvězdě v klidu. Obchodní dům totiž musí při kolaudaci splňovat současné protipožární normy. „A objekt bude také energeticky méně náročný,“ sdělil Hynek Veselý. Jedním ze stálých spotřebitelů elektrické energie byl například eskalátor. Ten zlikvidoval oheň a nový už nebude. Nahradí ho zdviž přilepená k plášti budovy. Její tubus bude jen částečně prosklený a v místech, kde fungovaly jezdící schody, už bude pouze klasická fasáda, nikoliv plášť sestavený ze skleněných desek.

Hvězda totiž dostane také nový vzhled. Ten bude odvozený od barev města, tedy žluté a modré. „Zatím to jsou jen návrhy, ale barvy jsme zvolili tak, abychom co nejvíce zapadli do stávající různorodé zástavby v okolí. Konzultovali jsme to i s městským architektem a díky tomu se snažíme co nejvíce přiblížit koncepci budoucí výstavby v okolí Hvězdy. Tvarově se s objektem nic dělat nedá, ale barevně ano. Hvězda je totiž složená z původní budovy, k níž byly přistavěny další části. Použitými barvami chceme hmotově rozlišit jednotlivé části a věřím, že se finální výsledek bude obyvatelů města líbit,“ uvedla hlavní projektantka projekční kanceláře KAP ateliér Daniela Zdenovcová.