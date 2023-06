/FOTO, VIDEO/ Velká hromada kusů betonu, kterou dělníci vršili z okna v severní stěně benešovského Obchodního domu Hvězda před víkendem, byla na začátku nového týdne ta tam. Beton pocházel z postupně bouraného stropu nad prvním patrem budovy. Jeho postupnou demolici nařídil statik.

Rekonstrukce OD Hvězda v Benešově v polovině června 2023. | Video: Zdeněk Kellner

Strop zásadně utrpěl při loňském ničivém požáru. Žár především fatálně poškodil předpjaté panely. Ty se v místě nejvyšší teploty propadly a ty, které byly dál, se prohnuly o několik centimetrů a popraskaly.

Zdroj: Zdeněk Kellner

Požár obchodního domu Hvězda v centru Benešova 14. listopadu 2022.

„V první fázi po demolici poškozených stropů jsme vztyčili podpěry a na nich postavili bednění. Na něj jsme instalovali armaturu podle statického výpočtu a bednění vylili betonem,“ popsal v polovině května práce stavbyvedoucí firmy Moises David Sedláček.

Požár v obchodním domě Hvězda je pod kontrolou. Záchranáři ošetřili pět lidí

Beton pak 28 dní zrál a po odstranění bednění se objevily dokonale rovné stropy. Než se ale mohlo pokračovat v rekonstrukci interiérů obchodního domu v místě nových stropů, prošly vodorovné konstrukce zátěžovými zkouškami. K tomu pomohla stavebním materiálem plně naložená paleta s hmotností jedné tuny. „Statik měřil průhyb stropní desky a zjistil, že se prohnul o jeden až dva milimetry, takže je všechno v pořádku,“ dodal stavbyvedoucí.

Na D1 u Benešova se střetla dodávka s náklaďákem. Na místě byl jeden zraněný

Supermarket v přízemí Hvězdy by měl své zboží nabízet zákazníkům už na letošní Vánoce, definitivně by pak obnova objektu měla skončit v březnu 2024. To se však nebude týkat eskalátoru skrytého v zaskleném „přílepku“ fasády, který vozil zákazníky do prvního patra. Místo něj vznikne k plášti přichycený tubus s výtahem.

Požár obchodního domu Hvězda. Kliknutím zvětšit.Zdroj: HZS Středočeského krajeRekonstrukce OD Hvězda má jeho majitele, pražskou akciovou společnost Benešov Shopping Mall, přijít na 130 milionů korun. Objekt byl postaven v roce 1978 a později k němu přibyla přístavba, takže měl před požárem obchodní plochu 3500 metrů čtverečních. Co ničivý požár loni v listopadu způsobilo, zatím vyšetřovatelé nesdělili a dál pracují se dvěma verzemi – úmyslným založením ohně a také nedbalostí.