Očkovat nebo neočkovat? Toť otázka, na kterou mají i odborníci různé názory. Například Ministerstvo zdravotnictví vakcinaci proti chřipce a znovu i covidu 19 silně prosazuje i v médiích. Jaký názor na očkování mají lékaři z Benešovska? A očkují nebo neočkují? To jsou otázky, na které získal Benešovský deník odpovědi u dvou praktických lékařů.

Očkování proti covidu bylo v době pandemie hodně poptávané, nyní o něj prozatím moc zájmu není. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Prvním z nich je praktický lékař pro děti a dorost Josef Zemánek. Svou praxi provozuje v Týnci nad Sázavou a také Mnichovicích v okrese Praha východ. Kolem očkování, jak sám říká, se motá už dvacet let. Za tu dobu spolupracoval či spolupracuje s řadou firem vyrábějících vakcíny a díky tomu má možnost získat i zajímavá data.

„Takže možná vím malinko víc, než jiní,“ říká s tím, že chřipka mezi nás přichází každoročně a starší lidé by se proti ní proto měli očkovat. „S covidem to bude podobné, zůstane tu mezi námi a čas od času se objeví jeho nové mutace. Ty budou pro populaci více či méně škodlivé.“

Otazníky kolem očkování proti covidu

Zatímco očkování proti chřipce pediatr Josef Zemánek doporučuje nejen lidem nad pětašedesát let, ale v podstatě všem, kteří mají nějaké zdravotní potíže, tedy například i dětem se srdeční vadou, u covidu a očkování proti němu je to prý o poznání složitější. „Ani odborníci z nejšpičkovějších pracovišť se nemohou shodnout na tom, zda je nová verze onemocnění ochranitelná vakcínou vytvořenou před rokem nebo není a bude potřeba vytvořit novou očkovací látku,“ uvedl lékař. Připomněl však, že proti chřipce i proti covidu 19 očkuje.

A pokud to vyhodnotí jako vhodné, pak oběma vakcínami najednou. Odmítá přitom laický názor, že by se obě očkovací látky v těle pacienta mohly „hádat“. „To je úplně naopak. Organismus, pokud má možnost, má reakci lepší, když se dají dvě protivirové látky dohromady. Pak to lépe funguje,“ tvrdí Josef Zemánek a předpokládá, že i na covid se dříve či později bude nahlížet jako na nějakou chřipečku. „Zatím je to ale pro velkou část naší populace nebezpečná potvora,“ varuje.

Nejsou zájemci, není očkování

To praktická lékařka Alice Čečilová má na souběh vakcinace proti oběma onemocněním zcela odlišný názor. „Proti chřipce zájemce očkujeme, ale v žádném případě nebudeme dávat obě vakcíny, tedy i s tou na covid, najednou, jak to bylo trendem ještě v loňském roce,“ uvedla lékařka. Její vyjádření přitom vychází právě z loňských zkušeností, kdy řada pacientů právě očkování na chřipku i covid velmi špatně snášela.

„Byla to pro ně velká zátěž,“ tvrdí. Proto covidu 19 Alice Čečilová neočkuje. Důvod? „Je minimální zájem ze strany pacientů,“ dodala s tím, že v případě, že by se zájem zvýšil, protilátky by její ordinace objednala. „Do dnešního dne ale nebyl ani jeden zájemce, který by toto očkování požadoval,“ dodala týnecká praktická lékařka.