Ochránci přírody získali další pozemek. Nedaleko centra Vlašimi vzniknou tůně

U břehu Blanice nedaleko centra Vlašimi vznikne nový mokřad. Postará se o to Český svaz ochránců přírody, který v rámci programu Místo pro přírodu vykupuje pozemky a navrací do nich život. Nové tůně by se tam měly objevit už v příštím roce.

Jednou z účinných věcí, jak bojovat proti klimatickým změnám a globálnímu oteplování, je návrat mokřadů a tůní do krajiny. O významu mokřadů v krajině nyní už asi málokdo pochybuje. V době sucha a horka slouží jako klimatizace zlepšující životní podmínky v okolí, hlavně pak v době nadměrných srážek napomáhají vsakování vody a mírní tak riziko povodní. Kromě toho mokřady jsou zároveň typické vysokou biodiverzitou, daří se tu nejen vzácným druhům živočichů, ale i rostlin, hub a dalších mikroorganismů. Český svaz ochránců přírody se snaží tyto mokřady zachránit a také obnovovat, a to v rámci již zmíněného programu Místo pro přírodu. Ochráncům přírody se již podařilo vykoupit téměř 160 hektarů pozemků, polovina z nich jsou právě mokřady. Tím posledním je pozemek v katastrálním území Znosimi, na levém břehu Blanice nedaleko jejího vtoku do Vlašimského zámeckého parku. Zdejší pozemek je dlouhodobě neudržovaný, ale v dřívějších dobách byl přirozenou mokřadní loukou. Handicapovaným zvířatům ve vlašimské paraZOO teď pomáhají nákupy v e-shopu Přečíst článek › „O koupi tohoto pozemku jsme usilovali deset let,“ sdělil Karel Kříž, místopředseda Českého svazu ochránců přírody a jednatel jeho vlašimské místní organizace. „Jsem rád, že se to konečně, i díky spolupráci s Veolií, podařilo. Projekt na revitalizaci mokřadu je již vypracován, s realizací se začne příští rok,“ dodal. Mokřad u Znosimi je po Chválovně na Vimpersku a Sedmihorských mokřadech v Českém ráji třetí lokalitou, kterou Český svaz ochránců přírody vykoupil za finanční podpory Nadačního fondu Veolia. V krajině přibývá tůní a mokřadů. Pomáhají v boji s kůrovcem Přečíst článek › „Aktivity skupiny Veolia jsou s životním prostředím, jeho kvalitou a ochranou přímo spojené, ať už jde o vodohospodářství, energetiku či zpracování průmyslových odpadů. Ochranu přírody dlouhodobě a systematicky podporujeme jak v rámci vlastní činnosti, tak i prostřednictvím projektů našeho nadačního fondu. Tento projekt je také našim příspěvkem k boji s klimatickými změnami a suchem v Česku,“ doplnila Eva Kučerová, ředitelka komunikace a marketingu pro střední a východní Evropu a místopředsedkyně správní rady Nadačního fondu Veolia. Kromě výkupů letos Veolia podpořila i několik projektů na obnovu mokřadních lokalit.

