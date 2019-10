Ochranáři: Rachejtle zraňují, ničí majetek a navíc jsou drahé

I když do Silvestra zbývají ještě celé dva měsíce, už nyní bijí ochránci přírody z Vlašimi na poplach. Právě poslední den roku a příchod nového letopočtu bývají pro zvířata, a to ať jsou doma či ve volné přírodě, velmi dramatickým obdobím. Může za to člověk, který si neodpustí vítání roku zábavní pyrotechnikou. Živočichové v přírodě se kvůli tomu snaží uniknout do bezpečí.

Labutě jsou častými oběťmi ohňostrojů ve městech. | Foto: Záchranná stanice živočichů Plzeň