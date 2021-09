Řeč je o Jakubu Vamberském a Oldřichu Šárovi, které ze jejich čin ocenili představitelé Středočeského kraje. Hejtmanka Petra Pecková a radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík se se zachránci osobně setkali na krajském úřadě ve Zborovské ulici.

Muži letos v červenci pomáhali při neštěstí na nebezpečném jezu. V silném vodním proudu se tam převrátil raft se sedmi dětmi. Muži zavolali záchranku a sami se vydali na pomoci tonoucím. Na záchraně tonoucích se podíleli po příjezdu na místo také další tři hasiči.

„Pánové Jakub Vamberský a Oldřich Šára se zachovali nesmírně statečně a obětavě. Pomáhali s obrovským nasazením, ale přitom se snažili situaci vyhodnotit, neohrozit vlastní životy. Medaile, kterou jsme jim dnes udělili, je symbolickým díkem od Středočeského kraje,“ uvedla hejtmanka.

Přiznala, že při setkání s takovými lidmi si člověk v každodenním shonu srovná hodnoty a uvědomí si, jak jsou naše životy křehké. „Když víte, že stejně staré jsou i vaše děti, které také běžně jezdí s „táborem“ na vodu, uvědomíte si, jak se ve vteřině může celý život změnit,“ řekla.

Radní Pavel Pavlík zase připomněl, že je jasné, že se podobným nehodám na vodě nezabráníme a na řece je potřeba mít před vodou respekt. „Ne vždy jsou také pro sjíždění vhodné podmínky, což byl zrovna tento případ, protože vody bylo hodně a proud byl velmi silný. Děkuji všem mužům za jejich rychlý a odvážný zásah a děkuji i všem záchranářům, kteří na místě pomáhali,“ dodal.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý při setkání vyzdvihl rychlou reakci zachránců. „Na místě události se nacházela spousta dalších lidí, kteří jen přihlíželi bez jakékoliv snahy přiložit ruku k dílu,“ upozornil.

„I přes pro ně jistě velmi stresující okamžiky zachovali chladnou hlavu a nejednali neuváženě. Snažili se osoby z vody vytáhnout ze břehu, což se jim u dvou z nich podařilo. Dalším posléze hodili raft, kterého se tonoucí dívky a chlapec chytili a byli tak mimo ohrožení,“ popsal ředitel.

Nezastupitelnou roli při záchraně lidí sehráli také hasiči, jeden dobrovolný a dva profesionálové, kteří osoby zachraňovali pomocí lan přímo z vodního válce. Ondřej Bandík je členem Sboru dobrovolných hasičů Divišov, Miroslav Slezák a Ivan Fiala pracují u Hasičského záchranného sboru v Benešově.

Ivan Fiala, velitel zásahu u jezu, připomněl, že je naprosto jiné jet uvolnit silnici od spadlého stromu na silnici a pomáhat tonoucím dětem. „Jeli jsme co to dalo, na hraně nehody. Ta motivace zachránit sedm tonoucích dětí byla obrovská,“ přiznal.

Na místě se pak jeho Miroslav Slezák v plovací vestě a helmě vrhl upoutaný na laně a jištěný ze břehu Ivanem Fialou přímo do vývaru pod jez. „Sázava byla plná naplavených kmenů, klacků, špalků a všechno se to točilo ve vodním válci. Bylo to jako v mlátičce a přeprat proud nešlo. Ten si s vámi dělá co chce. Podařilo se mi vytáhnout dvě holky. Nebyl čas je nějak uvazovat, jen jsem je držel v náručí. Byly strašně vyčerpané, nebyl čas na nic dalšího a samy by se určitě ničeho neudržely,“ zavzpomínal na drama v řece.

A vyzdvihl laiky, kteří také pomáhali. „Používali hrábě nebo zahradní hadice. Bylo moc dobře, že se zachovali rozvážně a nevrhli se sami do vln,“ zhodnotil.