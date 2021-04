„Tahle pomoc je velmi významná zejména pro samotné obyvatele našeho azylového domu,“ uvedla vedoucí vlašimského zařízení Dana Lučanová. „Neobdrželi žádné peníze, ale balíčky s hygienickými potřebami, základními potravinami a také speciálními potřebami pro děti, které dostaly také hračky,“ dodala s tím, že právě tyto věci lidem často chybí, protože na jejich pořízení nemají dostatek peněz.

„Obzvlášť na Vánoce, když je rodiče nemohou dětem udělat takové, jak by si představovali, je to pro ně dost bolestné,“ připomněla Dana Lučanová. „Byl to úžasný vánoční dar, moc za něj děkujeme,“ dodala.

Všechny obdarované azylové domy se podle spoluzakladatelky projektu Azylaky.cz a rodačky z Vlašimska Šárky Nevšímalové zaměřují na rodiny s dětmi. Samotný projekt založili mladí lidé, jimž není lhostejná problematika bezdomovectví.

„Naším hlavním výstupem je mapa azylových domů, kde jsou zaevidovány všechny azylové domy v ČR, kterých je přes 280. Mapa má mimo jiné funkci geolokace a poskytuje ty nejdůležitější informace o jednotlivých azylových domech – pro koho jsou určené, co s sebou, kolik to stojí, apod. Kromě mapy můžete na našich stránkách nalézt blog, kam umisťujeme zajímavé články určené pro sociální pracovníky, ale i laickou veřejnost,“ vysvětlila Šárka Nevšímalová.

Připomněla, že další činností je natáčení zábavně-naučných videí zaměřených i na prohlídky azylových domů. Organizátorka současně připomněla, že projekt je velmi smysluplný a potřebný.

Obyvatelé vlašimského azylového s dárky.Zdroj: Azylaky.cz

„Je hezké vidět reálné výsledky a jsem moc ráda, že mezi obdarované domy patří i ten ve Vlašimi. Myslím, že je důležité si navzájem pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy se v podobné situaci ocitneme my nebo někdo z našich blízkých,“ dodala Šárka Nevšímalová.