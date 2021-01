Nový zákon počítá dokonce s postupným zvyšováním poplatku ze současné pětistovky za tunu až na částku 1850 korun v roce 2030, kdy má skládkování definitivně skončit. „Obce to má motivovat k vyšší míře třídění,“ míní týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Výsledkem této právní normy je, že města přizpůsobila svou finanční politiku novým podmínkám. Platí to beze zbytku například v Benešově, kde lidé platí 720 korun za hlavu a rok, což je proti loňsku o 180 korun za rok více.

Obdobně postupuje i Týnec nad Sázavou. I jeho obyvatelé si připlatí. Od 1. ledna 2021 obyvatelé města platí 950 korun na osobu a rok. Podle Martina Kadrnožky byla úprava ceny nutná především kvůli nárůstu externích nákladů na sběr, svoz a likvidaci odpadu a také tříděných komodit, které město nemůže ovlivnit. Současně upozornil, že s mimořádným stavem a karanténou skokově narostlo množství všech druhů odpadů a rostou i poplatky za jeho likvidaci a platí to i u papíru a plastu.

„Nepříznivý vývoj navíc ještě přiživil menší zájem odběratelů po vytříděném odpadu. Zvýšené náklady za odvoz odpadků jdou do milionů a v Týnci navýšení poplatku činí měsíčně zhruba 21 korun na osobu,“ doplnil starosta a upozornil, že v rámci zachování ceny a zamezení jejího dalšího růstu je nutné produkci odpadu co nejvíce snížit a třídit, jak nejlépe to jde.

Jak se projeví nový zákon ve Voticích, tamní politici nerozhodli a dopady legislativy zatím propočítávají. Starosta Jiří Slavík ale připomněl, že schvalování pro obce jednoho z nejdůležitějších zákonů v samém závěru roku a jeho platnost od roku nového, nebylo ze strany zákonodárců vůči obcím příliš empatické. Obce totiž na přípravu „najetí“ na nový zákon potřebovaly delší čas. Ideálně celý rok. Tak dlouhou dobu ale sídla nakonec při hlasování sněmovny nedostala.

„Je to náročná situace nejen pro nás jako město, ale i firmu, která naše odpadové hospodářství zajišťuje. Mám kontakt se starosty menších obcí a ti jsou z nových pravidel doslova nešťastní, protože neví, kolik je to bude stát ani jak to mají udělat. Ve Voticích máme naštěstí úředníka, který zákon studuje, ale stejně k novému zákonu ještě ani nebyly vydané prováděcí vyhlášky,“ upozornil votický starosta.

Také proto už schválený votický rozpočet v otázce likvidace domovního odpadu nevychází z takzvaných tvrdých dat, která stoprocentně odrážejí nastalou situaci. Přesto radnice hrubý odhad dopadu už zná.

„Rozpočet jsme totiž připravovali v době, kdy vůbec nebylo jasné, v jaké podobě se zákon o odpadech schválí. To, co poslanci nakonec udělali, je pro obce z jejich strany hodně ošklivé,“ dodal votický starosta Jiří Slavík.