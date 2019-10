Vedle riskantní cesty přes vozovku nebo zacházce ulicemi města muž ví ale i o krátké, zároveň však bezpečné trase. Vede pod náspem silnice. Když tudy Ladislav Hendrych a jeho sousedé procházejí na druhou stranu silnice, musí se však skrčit. Podchod totiž není tunelem, ale jen propustkem vody z výše položeného pole do kanalizace ve Fibichově ulici.

„Na radnici přišla petice občanů žijících v této části města, kteří chtějí, abychom požádali správce silnice, Ředitelství silnic a dálnic, o vybudování řádného podchodu,“ potvrdil Hendrychovo úsilí benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Pod petici doručenou na úřad se podle Ladislava Hendrycha podepsalo kolem sta lidí. „Věříme, že by to mohlo tentokrát vyjít,“ uvedl k tomu iniciátor petice.

Obdobná žádost z Benešova směřovala na ŘSD už před zhruba deseti roky. Tehdy jí ale zamítli. Místostarosta proto nevyloučil, že nová žádost může dopadnout stejně. Také proto, že ŘSD počítá s vybudováním zahloubení kolem Konopiště.

Podle starosty Benešova Jaroslava Hlavničky by podchod musel být vysoký tři metry a podle norem i bezbariérový. To by znamenalo vybudování přístupové rampy. „A ta by mohla být na straně města jen severním směrem. Její začátek by pak mohl být až u podjezdu na Týnec. Pak už by cesta nebyla žádná zkracovačka,“ připomněl starosta.