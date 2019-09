Právě tudy prochází jen jedna ze dvou tranzitních tras, kterými vozy směřují přes město na Vlašim. Jenže z Nádražní ulice se po zahájení stavby terminálu stala jednosměrka. Polovina aut, těch jedoucích na Vlašim, musí chtě nechtě projet právě Čechovou ulicí.

„Nevím, jak to tady budeme dělat, až Nádražní zcela uzavřou,“ říkal ještě nedávno Jiří, jeden z tamních obyvatel. Jeho obavy vycházely přitom z informací, které měl a také uváděl Benešovský deník z benešovské radnice. Podle nich mělo v době výstavby kruhové křižovatky u sokolovny dojít k úplné uzavírce Nádražní ulice.

Teď je ale všechno jinak a pro obyvatele z Čechovy ulice, lépe, takže už je nečeká dopravní očistec. Potvrdil to při tiskovce radnice místostarosta Roman Tichovský.

„Nádražní ulice zůstane průjezdná ve stejném režimu, jaký je nyní i při stavbě okružní křižovatky,“ řekl s tím, že by nebylo možné pustit všechna auta na několik měsíců do jediné ulice. „Také autobusy by se v ulicích motaly a to by mohlo být i nebezpečné,“ dodal.

V současné době Benešov požádal Státní fond dopravní infrastruktury o příspěvek na stavbu chodníků, bezpečnostních opatření a úpravu okolí kruháku. Samotný objezd je investicí Středočeského kraje. Dílo má přijít na 40 milionů korun, polovinu uhradí kraj, druhou pak dotace. Stavba má začít v úvodu následujícího roku.