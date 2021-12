„Neobjevily se na známkách v době Československa ani v současném období samostatné České republiky,“ potvrdil Roman Lajpert, předseda benešovské organizace Českého svazu filatelistů. Proč to tak bylo, spatřuje filatelista především ve skutečnosti, že Konopiště bylo a je pevně spjato s rodem Habsburgů. A ti, v dějinách Česka úplně pozitivní postavení nemají.

Přesto se Benešov na poštovní známce „mihl“ díky zvonům z Karlova. Benešovští filatelisté pak vytvořili takzvanou Cartes maximum spojením s pohlednicí zvonice. „Je to sbírkový předmět, kde co nejvíce koresponduje s námět pohledu se známkou a razítkem pošty,“ uvedl sběratel.

Jenže samotné architektonické památky Benešova se na známkách nikdy neobjevily. Tuhle skutečnost teprve nedávno prolomil právě Roman Lajpert. Benešov si totiž loni připomínal 800 let od první písemné zmínky a to byla vhodná příležitost dluhy napravit, a to formou vlastních známek. Na tom se benešovští filatelisté domluvili.

Takové známky se totiž dají objednat na poště a stačí k tomu vlastně jen dodat podklady, které na „ozubeném“ obrázku mají být. Své známky například vydala i Vlašim a to už před několika lety.

„Připravili jsme proto podklady a požádali město, zda by vydání finančně nepodpořilo. Na radnice se jim to líbilo a souhlasili, ale nakonec řekli, že nemají peníze a že do toho nejdou,“ popsal Roman Lajpert, někdejší benešovský místostarosta.

Celý náklad, 1250 kusů sešítků s osmi známkami s motivy Konopiště a Benešova, stál 270 tisíc korun. A protože už bylo všechno připraveno, těžko se dalo couvnout. „Kolegové se na to moc těšili a pořád se ptali, kdy už to bude. Nechtěl jsem je zklamat, tak jsem vydání známek zaplatil ze svého,“ popsal předseda benešovských filatelistů.

Náklady, které na vznik známek věnovala rodina by rád Roman Lajpert získal zpět prodejem. Ví, že všechny určitě neprodá, ale byl by rád, kdy se mu alespoň náklady vrátily zpět. Proto originální známky, které Česká pošta vytiskla jako v pořadí 125 edici vlastních známek, nabízí za necelých pět set korun.

„Jedná se o sbírkový předmět, ale známky jsou samolepící a je možné je použít na pohled, protože mají označení B,“ dodal Roman Lajpert.