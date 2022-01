„Lidé se registrovali až do poslední možné chvíle, ale někteří se třeba kvůli zdravotním potížím zase odhlašovali,“ popsal postupický starosta Jiří Sternberg, který si do tělocvičny také pro posilující dávku vakcíny Pfizer přišel.

Už od začátku, tedy někdy od konce října loňského roku, s výjezdním týmem kočuje také lékařka Jaroslava Rezková. Právě ona stála společně s hlavním koordinátorem mobilního očkovacího týmu Jiřím Geislerem za vznikem stabilního očkovacího centra v Dobřichovicích.

Později, kdy bylo potřeba podpořit lokality s nízkou proočkovaností, si pak přidala i práci v mobilním očkovacím týmu. „Je to náročné, protože kromě personálu musíme s sebou vozit také veškerou techniku jako jsou počítače a také další zázemí, které pro práci potřebujeme,“ uvedla lékařka.

Někde jim situaci alespoň drobně zjednoduší sama obec, která zdravotnický tým přivítá občerstvením. „Každý den je to ale jiné. Jsou obce, kde mám připraví kávu, vodu i drobné občerstvení a jsme za to velmi rádi, ale jsou také místa, kde nám jen otevřou dveře a není tam nyní ani pořádně vytopeno. Třeba včera v Nespekách ve fotbalových kabinách netekla voda - a to je docela v rámci dodržování hygieny problém,“ popsala Jaroslava Rezková.

Do postupické tělocvičny tentokrát přibylo více členů očkovacího týmu, než tomu bylo o den dříve. Vedle lékařky seděl také její kolega a více bylo i dalšího zdravotního personálu.

„Na celý pátek, tedy včetně Vlašimi, kde budeme očkovat odpoledne, máme nahlášených čtyři sta lidí a ze zkušeností také víme, že dalších padesát zájemců přijde i mimo registraci,“ vysvětlila lékařka, proč tentokrát přijel dvojnásobně početný tým.

K očkování se podle ní stále hlásí ti, kteří dosud vakcinaci odmítali a jsou mezi nimi poměrně často senioři, tedy nejohroženější skupina obyvatel. Například ve čtvrtek v Nespekách si pro první injekci přišel také devadesátiletý muž. „Právě takové případy jasně dokládají, jak důležitá je práce mobilního týmu. A je to i obraz toho, jak se praktičtí lékaři starají o své pacienty. Náš tým totiž také jezdí k imobilním pacientům,“ dodala.