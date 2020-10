Také kvůli kůrovcem zničeným porostům a přetlaku nabídky dřeva se nejspíš příliš nehodí reinkarnovat někdejší heslo o sběru starého papíru, který šetří naše lesy. Ale že je papír skutečně hodnotnou druhotnou surovinou, není třeba ani tak zdůrazňovat. Uvědomují si to také školy, které v jeho sběru i soutěží.

Bleskový sběr papíru v Základní škole Dukelská v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Od 13. do 14. října se Základní škola Dukelská v Benešově koná vůbec první letošní bleskový sběr papíru. Papír škola skladuje u vchodu školní družiny a u vchodu do školní jídelny. „Po tomto termínu nám, prosím, už papír nenoste,“ stojí na webu školy s tím, že ta má problém s jeho skladováním do dalšího sběru.