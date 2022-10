Na poplach ale zákazníci vyhlížející vánoční kapry bít nemusejí. Ryb by mělo být dost, i když úplně jasno bude až po výlovech. Ryby by ale měly mít obvyklou velikost. Na jejich růstu se v rybnících firmy neprojevilo letní sucho nedostatkem vody, který zasáhl vodní plochy jiných rybářských společností.

Proto také rybáři z Líšna nepatří k firmám, které letos kvůli malým přírůstkům ryb vynechají výlovy z většiny svých nádrží. Z celkových 520 hektarů vodních ploch, které Líšno má, výlov neproběhne jen zhruba na deseti hektarech.

„Vylovíme vlastně všechny rybníky podle plánu, nikde jsme nezjistili nižší přírůstky. Ty jsou běžné, průměrné a někde dokonce vyšší,“ připomněl rybář Ondřej Houda s odkazem na zjištění při takzvaných kontrolních odlovech. „Na jejich základě sestavujeme plán lovení,“ vysvětlil.

Výlovy se týkají jak menších vodních ploch, kde jsou násady ryb, tak velkých nádrží s rybami v tržní velikosti.

Z malých rybníků rybáři přesouvají před zimu nedospělé ryby do hlubších nádrží s větším přítokem, jimž říkají komory. To bylo také v pátek 7. října cílem výlovu dvou peceradských rybníků, Podhájského a Babince. „Rybí obsádku z těchto rybníků přesouváme do komor především kvůli ochraně před rybožravými predátory. A když je rybník příliš mělký, i kvůli tomu, aby ryba měla víc prostoru,“ dodal Houda.

V Podhajáku, jak místní rybník nazývají, měli rybáři z Líšna zhruba dva tisíce kusů býložravého amura o hmotnosti kolem 200 až 300 gramů. A v Babiňáku obdobnou násadu hladkého bezšupinatého kapra.

„Z Pecerad vezeme amura do komory u Petrovic, kapra pak do rybníka Hrad v Jankově. Jako komory volíme většinou rybníky, které jsou blízko zástavby, protože přítomnost člověka odrazuje rybožravé predátory, jako jsou kormoráni a volavky, a snižuje tak ztráty,“ připomněl Ondřej Houda.

Zatím neznámá je cena ryb, s níž budou muset zákazníci o Vánocích počítat. Také rybářům totiž stouply náklady, zdražily nejen pohonné hmoty, ale dvakrát až třikrát také krmné obiloviny. A to se bezpochyby na prodejní ceně vánočních ryb projeví.