Při krajských volbách využilo možnosti hlasovat ze svého automobilu, aniž by muselo vystoupit, jen 16 voličů. Tajemnice městského úřadu Magda Zacharieva tentokrát očekává ještě slabší účast. „Vzhledem k počtům lidé v karanténě si myslím, že tuhle možnost využije málokdo,“ míní tajemnice.

V úterý 5. října, v předvečer tohoto zvláštního způsobu hlasování, ho tam zřídili vojáci ze ženijního praporu z Bechyně. Volební komisi, která hlasovací lístky začne v zapečetěné volební urně shromažďovat už ve středu 6. října od 8 do 17 hodin, budou tvořit zaměstnanci Městského úřadu Benešov.

Stejně jako při hlasování do krajského zastupitelstva, také tentokrát lidé, kteří mají nařízenou karanténu kvůli covidu-19 nezůstanou bez možnosti volit. Drive-in volební místnost, jedna z tuctu v celém Středočeském kraji, je pro ně na Benešovsku zřízena v areálu bývalých Táborských kasáren v Benešově.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.