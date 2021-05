Až 400 let starý památný dub v zámeckém parku měl být kvůli poškození poražen už v roce 1956. Jeho slabost se však časem stala předností a oblíbili si ho všichni návštěvníci parku. V roce 2008 ho zasáhl blesk a přišel o korunu. I přes všechny rány osudu však dělá návštěvníkům parku radost dál.

Děda Vševěda nominovala herečka Bára Jánová ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody Vlašim a Infocentrem Vlašim, Správou zámeckého parku Vlašim s podporou dalších organizací a 252 jednotlivců.

Tradiční focení a setkání s ambasadory v rámci Stromojízdy bude letos rozděleno do tří etap a uskuteční se od 27. května do 9. června. Stromy profesionálně zachytí fotografka Lucie Mojžíšová. Hlasovat bude možné od 21. června do 12. září.