OBRAZEM: Velikonoční nákupní horečka na Benešovsku: lidé vzali obchody útokem

Covid necovid, nakoupit se musí! Přesně podle tohoto hesla to vypadalo na Zelený čtvrtek před dnem volna, jímž je v rámci Velikonoc Velký pátek. Lidé se nahrnuli jak do obchodů se základními potřebami, k nimž samozřejmě patří potraviny, tak do zahradnictví nebo hobbymarketů.

Na Zelený čtvrtek zákazníci vyrazili ve velkém za nákupy - zahradnictví Raud Benešov. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Zákazníci sice doporučované rozestupy tak úplně neřešili, ale až na naprosté výjimky se všichni vybavili respirátory nebo rouškami, a to i při korzování mezi obchodem a svým motorovým vozidlem. Tedy pokud měli štěstí a našli volné místo pro zaparkování. Aut totiž bylo najednou tolik, že to odstavné plochy nestačily pobrat. Pěkný číslo. Chmelový mok inspirovaný konstantou vaří v benešovském Ferdinandu Přečíst článek › Je skutečně zajímavé, co jeden volný den, přesněji den bez otevřených obchodů, s námi Čechy dělá. Už v sobotu a v řadě supermarketů i v neděli, je zase otevřeno. Volno si prodavači od práce dají až zase na Pondělí velikonoční.