„Na organizaci tohoto prvního ročníku veletrhu sociálních služeb se podílí také město Benešov a to prostřednictvím odboru zdravotnictví a sociálních služeb,“ uvedl benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček.

„Akce by měla především přiblížit sociální služby občanům. Jde o to, aby věděli, že se na ně mohou se svými problémy obracet a že sociální služby jsou hlavně lidi, kteří svou práci dělají rádi a s nadšením, a jsou proto připraveni pomoci komukoliv, kdo se ocitne ve složité životní situaci. Jde také o to, aby lidé odhodili ostych a jakékoliv zábrany a v případě potřeby tyto služby vyhledávali,“ dodala vedoucí odboru Veronika Kondrátová.