Problém už Týnec řešil několikrát. K základnímu vzdělávání tam stačila až do začátku šedesátých let minulého století budova v Benešovské ulici. Svému účelu sloužila od roku 1899. V roce 1963 ale děti z dynamicky se rozvíjejícího průmyslového sídla začaly navštěvovat školu novou, na sídlišti. A ta ve výuce postačovala prakticky beze změn až do září 2018. Tehdy přibyly v takzvaném spojovacím krčku, tedy podlouhlé stavbě umístěné mezi dvěma původními pavilony, čtyři nové učebny. Současně škola dostala k užívání vedle stávající tělocvičny i novou moderní sportovní halu. V budoucnu však musí přijít zásadní změna.