O vybavení vlašimské observatoře dalekohledy a dalšími přístroji hostům zase poutavě povyprávěl kantor a skvělý amatérský astronom Jan Urban. Návštěvní dny se ve hvězdárně konají každý pátek, a to až do 30. září. Otevírací doba je od května do srpna v 21 hodin, v září v 20 hodin. Návštěva mimo uvedený čas je možná po domluvě. Členové VAS slibují, že v případě jasného počasí lze z Vlašimi pozorovat Slunce, Měsíc, planety sluneční soustavy i vzdálené hvězdy a mlhoviny.

Nejlepší řidič záchranky v republice jezdí na Vlašimsku

Hvězdárna pořádá také mimořádná pozorování při výjimečných vesmírných úkazech, jako je třeba zatmění Slunce. Další speciální akcí bude Noc s Perseidami v pátek 5. srpna a v pátek 30. září zase Evropská noc vědců.