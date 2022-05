OBRAZEM: V Poříčí začnou sloužit nové závory. Plůtek ochrání i malé děti

Funkčnost nového zabezpečovacího zařízení na přejezdu mezi poříčskými ulicemi Benešovskou a Pražskou zkontroluje Správa železnic v pondělí 23. května. Do té doby budou závory nahoře a reflektory s červenými světly přikryté černou fólií. Pokud by tomu tak nebylo, hrozilo by nebezpečí, že by se řidiči mohli domnívat, že se žádný vlak neblíží a že jim proto nehrozí střet s ním.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Závěrečné práce u železničního přejezdu v Poříčí nad Sázavou před kolaudací zabezpečovacího zařízení a jeho uvedení do provozu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner