V současné době se pracuje na železničním svršku, dokončování mostů a tunelů i instalaci potřebné technologie. To si k Heřmaničkám přijel prohlídnout v pátek 4. února také ministr dopravy Martin Kupka. „Modernizace trati je velmi důležitá, neboť zvýší její kapacitu a zajistí také vyšší plynulost železniční dopravy. Díky tomu by vlaky mohly přilákat nové cestující. Dobrá dopravní síť má navíc celou řadu pozitivních dopadů do ekonomiky země a také do kvality života lidí,“ uvedl.