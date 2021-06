Poměrně vysoká finanční náročnost díla vychází především z materiálu a jeho způsobu pokládky. Chodník bude z kamenných kostek.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Asfaltový chodník by byl levnější, ale velké centrum Načeradce je památkovou zónou. „Chodník z kamenných kostek se k náměstí hodí a měl by být dokončen do půlky července,“ potvrdila starostka.

Podobnými náklady rekonstruuje městys nyní také vodní nádrž, které místní neřeknou jinak než koupaliště. „Ze dna tam trčely dráty a nikdo se tam proto nechodil koupat. Až se napustí voda, hned si tam dojdu zaplavat,“ potvrdil načeradecký patriot Antonín Hlinský.