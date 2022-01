Pro svou vůbec první vakcínu proti koronaviru si z Votic přijel pan Lukáš. „Od dřívějšího oočkování mě odrazovalo především to, že pořád nebylo jasné, kolik dávek si musí člověk nechat dát,“ vysvětlil mladý muž. „Zklamalo mě, že se mluví o třetí, čtvrté a možná i páté dávce. Nakonec jsem to ale přehodnotil a nechal jsem se oočkovat, protože chci chodit s rodinou do bazénu,“ dodal.