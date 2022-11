„Sazeniček, které jsme přivezli, je mnohem víc, než je celkově přirozených jedinců v přírodě,“ potvrdila Hana Pánková z Oddělení populační ekologie Botanického ústavu Akademie věd České republiky, která do lesa nedaleko Bernartic na východě Benešovska dorazila s dalšími třemi spolupracovníky.

Sazenice pocházejí ze tří zdrojů. Rostliny se podařilo vypěstovat ze semen mimo jejich přirozená stanoviště. Příhodné podmínky, hadcové skalky, vytvořili vědci pro květinu například přímo v zahradách u rodinných domů.

„Nejvíc semenáčků pochází právě od místních pěstitelů, kteří se zapojili do programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách. Ti se starají o mateřské rostliny a my od nich sbíráme semínka a množíme je dál u nás v Průhonicích,“ popsala Hana Pánková.

Číselné kódy jako identifikace

Každá sazenice umístěná do malého plastového květináčku dostala své identifikační číslo a s ním začala svůj nový život na bagrem obnažených hadcových lesních stanovištích někdejšího lomu. Díky číslování budou vědci schopni vyhodnocovat přežívání rostliny i to, jak ta která od konkrétního pěstitele prospívá. „Přes číselné kódy jsme schopni dohledat až původní mateřskou rostlinu v přírodě,“ ujistila vědkyně.

Vědci a ekologové mají o záchranu kuřičky hadcové enormní zájem z prostého důvodu. Jedná se totiž o endemit, který kromě Čech na jiném místě světa neroste. Ani v Čechách ale není stanovišť mnoho. Vlastně jsou pouze dvě. „Roste jen kolem Želivky a na hadcích u Hrnčíř nedaleko Mladé Vožice,“ připomněla Hana Pánková.

Záchrana kuřičky začala v rámci projektu Life for Minuartia neboli Život pro kuřičku. Vědci se při něm zaměřili také na vytvoření záchranných populací mimo přirozená stanoviště. „Při tom jsme se naučili, jak se o kuřičku starat a jak pečovat o lokality, kde se vyskytuje. Nyní na to navazujeme projektem podporovaným Norskými fondy, kde rozšiřujeme kuřičku i na další vhodná území,“ dodala Hana Pánková.

Cesta k záchraně kuřičky začala už před několika lety a za spolupráce AV ČR a ČSOP Vlašim. Vhodné lokality nad Želivkou díky tomu začaly také spásat ovce a tím pro kuřičku i jiné na hadci závislé rostliny vytvářely prostor, který by jinak zabraly „silnější“ rostliny. Jak byla záchrana kuřičky hadcové úspěšná, se ale neukáže za rok, kdy budou vědci z AV ČR současnou práci hodnotit, ale až později. Populace se totiž vytváří několik let. „Nemůžeme proto po roce říci, že se něco povedlo nebo nepovedlo,“ dodala Pánková.

Co to je hadec



Serpentinit nebo hadec je druh metamorfované horniny, která vznikla z ultrabazických hornin, zejména olivínovců (peridotitů) metasomatickým procesem serpentinizace, při které se olivín přeměnil na serpentin. K této specifické přeměně docházelo při zvýšené teplotě za přínosu vody, někdy i SiO2.

Hadec se skládá ze serpentinu, magnetitu, granátu, pyroxenu a amfibolu.

U světlejších partií některých hadců se setkáváme s atraktivními síťovitými a skvrnitými vzory, které připomínají kůži hada. Jinak jsou hadce obvykle dost tmavé, černozelené až černé. Bývají celistvé, matné nebo smolně lesklé. Jejich stavba je většinou všesměrná. U některých hadců jsou přítomné vyrostlice granátu či pyroxenu.

Slabě zvětralé, jemně vzorované vzorky je možno použít na výrobu drobných ozdobných výbrusů. Vzhledem k větší tvrdosti a obsahu akcesorií je výsledek poměrně pěkný.

V některých hadcích se vyskytují žíly vyplněné hadcovým azbestem, jehož vlákna jsou orientována kolmo k průběhu pukliny. Jindy jsou přítomné žíly bílého až béžového magnezitu.

Termín zavedl Alexander von Humboldt v roce 1823 podle latinského výrazu serpens (had).

