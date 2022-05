Trasa cyklostezky ale nepůjde jen tak „někudy.“ Cyklisté se projedou místy, kde je nebudou ohrožovat automobily a kde před nimi více než sto let tahaly lokomotivy osobní i nákladní vagony. „Půjde o trasu vybudovanou na opuštěném drážním tělesu,“ sdělil starosta.

Místo koridoru cyklostezka, náves, skanzen. Správa železnic půjčila obcím koleje

Původní trať nesla název Kaiser Franz Josef Bahn, tedy trať císaře Františka Josefa. Poprvé po ní přijel vlak z rakouského Gmündu do Čerčan 3. září 1871. Trasa už ale nevyhovovala současné vlakové dopravě nejen proto, že od Votic dolů na jih vedla jen jedna kolej, ale zejména kvůli obloukům, kterými se trať prodírala kopcovitou oblastí České Sibiře.

Právě kvůli zmiňovaným okolnostem byla trať na hranici svých možností a kolejovou dopravu kvůli tomu nebylo možné zintenzivnit ani zrychlit. Takový problém vyřeší až napřímení trati a výstavba tunelů a estakád v rámci IV. železničního tranzitního koridoru.

Na cestě z Prahy k Rakousku

„Vybudování této části cyklostezky je pro nás velmi důležité. Je to počátek akce, při níž vznikne trasa do Sudoměřic na Táborsku a na druhou stranu, na sever, do Bystřice, Konopiště a Benešova,“ řekl votický starosta s tím, že propojením zmiňovaných částí se ze stezky postupně stane hlavní trasa z Prahy do jižních Čech.

Nositelem projektu cyklostezky je Mikroregion Voticko. O financování se ale postarají Votice společně s Olbramovicemi. Včetně daně z přidané hodnoty byla předpokládaná cena vzniku cyklostezky 46,4 milionu korun. S cenou ale nakonec zahýbalo směrem dolů právě výběrové řízení a vysoutěžená částka tak je nakonec 33,6 milionu s DPH. „Pětaosmdesát procent nákladů by měly pokrýt dotace,“ dodal Jiří Slavík.

Pokud se podaří stavbu cyklostezky zahájit ještě letos, což by se mělo povést, pokud se kvůli výsledkům soutěže nikdo neodvolá, první kolaři by se po ní měli svézt už na jaře 2023. Její délka bude necelé čtyři kilometry od votického sila na dolním Beztahově po vlakové nádraží na Veselce v Olbramovicích.