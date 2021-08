OBRAZEM: U Studeného na dálnici D1 mají řidiči k dispozici moderní odpočívku

Odpočívka Studený na 70,1 dálnice D1 ve směru na Brno po revitalizaci začala tento týden znovu sloužit motoristům. Původní místo pro oddech řidičů před další jízdou ze 70. let minulého století byla několik let uzavřena. Rekonstrukce tak začala až loni v červnu, a to v souladu s novým standardem Ředitelství silnic a dálnic ČR pro tento typ odpočívek.

Zmodernizovaná odpočívka na 70,1 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR

„Její plocha nabízí nová parkovací místa pro tucet nákladních a 26 osobních vozidel, dva autobusy a tři pro vozidla s přívěsem, karavany či obytné vozy," připomněl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že tam nechybí ani kontrolní stanoviště Policie ČR. Relaxační zóna se 44 lavičkami, sedmi lavičkami se stolem, 24 odpadkovými koši v kompletní parkové úpravě pak leží mimo parkovací část. Součástí je rovněž fitness koutek se čtyřmi posilovacími stroji. V centru prostoru stoji automatické korporátní toalety se třemi kabinkami, pisoáry, sprchou a s klopným přebalovacím pultem. „Zařízení je orientováno tak, aby v části čelem k dálnici mohly být umístěny nápojové a občerstvovací automaty. Dodavatel toalet bude současně po dobu dalších pěti let zajišťovat jejich provoz, údržbu a starat se o jejich čistotu," ujistil Martin Buček. Odpočívka disponuje také kamerovým systémem a systém pro sledování obsazenosti stání pro nákladní vozidla. Tato data se přenáší do dálničního informačního systému, kde jsou zpracována, vyhodnocena a dále poskytnuta uživatelům dálnice.