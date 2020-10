OBRAZEM: U Chocerad jsou strašidla. Chatař je i zajímavě nasvítil

Opravdu vydařenou halloweenskou výzdobu má majitel chaty nedaleko Chocerad. Vydat se na ní podívat můžete po úzké silnici lemující řeku Sázavu, a to buď z Chocerad nebo od křižovatky u restaurace Na Marjánce. Na to, že se k místu blížíte, vás upozorní cedule s nápisem Halloween zone. Pokud chcete, aby podívaná byla strašidelnější, přijďte po setmění, to je pak vše zajímavě nasvícené.

Halloween u choceradského chataře. | Foto: Vladimír Trmal

Autor: Redakce