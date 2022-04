K brigádě kolem řeky se předem Posázaví přihlásilo téměř 800 lidí. Ředitelka ops ale předpokládá, že počet lidí, kteří se od pátku do neděle zapojí do akce, dosáhne přes tisíc. Byla mezi nimi také skupina zaměstnanců centrály potravinářské firmy Mars.

OBRAZEM: Na Den Země se v Choceradech uklízelo a sázely se stromky

„Přijelo nás osmnáct a někteří členové naší skupiny jsou i cizinci,“ uvedla pro Deník Aneta Matulová s tím, že se na brigádu moc těší. „My jsme tu poprvé, ale zaměstnanci z továrny v Poříčí nad Sázavou se akce účastní pravidelně,“ dodala na startu v Týnci nad Sázavou před tím, než skupina vyrazila po břehu proti proudu řeky ke Zbořenému Kostelci.

Kromě očisty 98 kilometrů řeky dobrovolníci v rámci akce čistí také potoky – přítoky Sázavy a to už od Trhového Štěpánova. Očista tak například čeká Jevanský, Kamenický nebo Benešovský potok.

Mottem projektu zůstává „Tři dny v roce nestačí“. Je to odkaz na to, že by lidé měli být ke svému okolí všímaví stále, nejen po ony tři dny akce Čistá řeka Sázava.

Z řeky Sázavy dobrovolníci vylovili téměř sedm tun odpadků. Všude se nedostali

Výsledky ops zveřejní v neděli 10. dubna. Jedním z prvních „úlovků“ byla ale už pár minut po startu akce v Týnci motorová sekačka na trávu. Na první pohled v docela dobrém technickém stavu. Byla však zaparkovaná pod mezí u obchodního domu Lidl.

Čistá řeka Sázava - úseky, dny a místa nástupů

1. úsek

Střechov, zastávka - Český Šternberk:

Pá Střechov, zastávka

So tábořiště YMCA



2. úsek

Český Šternberk - Sázava Tábořiště Pod Vrbou:

Pá Český Šternberk, parkoviště pod hradem

So Ledečko u mostu, hotel Alex

Ne Sport-areál Samopše



3. úsek

Sázava - Zlenice U Kormorána:

Pá Sázava, Tábořiště Pod Vrbou

So Stříbrná Skalice, restaurace na Marjánce

Ne Chocerady, fotbalové hřiště



4. úsek

Zlenice U Kormorána - Týnec nad Sázavou, Bisport:

So Zlenice, U Kormorána

Ne Poříčí nad Sázavou, u mostu císaře Františka Josefa



5. úsek

Týnec nad Sázavou, Bisport - Pikovice:

Pá Týnec nad Sázavou, Bisport

So Krhanice, náhon

Ne Žampach, hotel Troníček