Na akci v hodnotě 17,6 milionu korun přispěl městu Státní fond dopravní infrastruktury částkou 9,2 milionu korun. Nová komunikace pro pěší zvýší bezpečnost chodců, zejména dětí, které se právě tudy dostávají do školy.

S jeho dokončením počítá radnice v říjnu, protože zbývá položit už jen posledních několik desítek metrů zámkové dlažby. „Práce probíhají podle harmonogramu, i když se vyskytly některé vícepráce. Šlo zejména o to, že zemní stroje narazily na tvrdé skalní podloží,“ vysvětlil týnecký starosta Martin Kadrnožka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.