A právě tam houby sbírá, nechodí je hledat, paní Iva z Týnce nad Sázavou. Její houbařské výpravy ale nejsou motivovány tím, že právě zapršelo. Naopak, do lesa na západní hranici země vyjde jen v době, kdy právě pobývá v rodinném rekreačním objektu.

To pan Miroslav z Týnce nad Sázavou hovoří nerado lokalitě, kam rád zajíždí na houby. „Mám svoje místo a takové žádný houbař druhým neprozrazuje,“ reaguje s úsměvem. Nakonec ale své tajemství poodhalil. „Chodím do lesů u Lipky na Neveklovsku,“ řekl bez dalšího upřesnění.

Houbařským rájem je v okrese Benešov dlouhodobě také krajina pod Blaníkem. Není však pro každého. Od houbaře kraj plný kopců a příkrých strání vyžaduje i určitou fyzickou připravenost a dobré zdraví. Především hodně „pevné“ kotníky.

Proto tam nechodí ani paní Jitka z Vlašimi, která dává přednost lesům okolo bývalého zlatohorního revíru Roudný. „Houby ale rostou všude,“ potvrdila.

„Jezdím k Veliši, mám tam své místo,“ uvedl pro změnu pan Libor. O Veliši, respektive lesích pro sběr hub hovoří také pan Michal z Benešova. „My už dlouhé roky jezdíme kousek za Veliš ve směru na Vlašim,“ prozradil.

Do českého fenoménu – sběru hub, ale zasahuje v posledních letech neblaze také sucho, malý brouček a velká lesní katastrofa. Po některých lesích, které houbaři považovali za „svou zemi zaslíbenou“, zbyly jen vytěžené pláně nebo uschlé stromy nastojato.

„Rodiče nás naučili jezdit na houby do lesa nad Pecínovem. To už nyní nemůžeme, není tam les. Je to hodně smutný pohled,“ potvrdila paní Dana z Benešova.

Také lesy přímo v Posázaví skýtají během příhodných podmínek skvělé houbařské zážitky. Ale i tam platí, stejně jako na Podblanicku, že terén vyžaduje zdatné turisty. A také, že už to nemusí být stejné, jako před desítkami let.

„Mám ráda Hornopožárský les. To byl opravdový ráj. Teď už tam houby moc nerostou. Podepsali se na tom kůrovec a především těžba harvestory. Přírodu tam ale ničí také čtyřkolkáři, kteří si tam jezdí, jak se jim zachce,“ upozornila paní Martina z Krhanic.

