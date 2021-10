Doslova nápor voličů čekal po zahájení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volební komisi v Choceradech. Účast byla první den nadprůměrná. Zajímavostí bylo vysoké procento mladých voličů, včetně těch, kteří hlasovali poprvé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.