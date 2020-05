OBRAZEM: Prodejci mohli znovu nabízet své zboží na votickém trhu

Život mnohých se díky uvolnění některých opatření vrací pomalu do starých zaběhnutých kolejí a jen roušky a všudepřítomná desinfekce nedají zapomenout na chvíli, která narušila jejich každodenní rutinu. Lidé znovu nacházejí potěšení ve setkáních a hromadných akcích. Tak tomu bylo i na zahradnickém trhu ve Voticích 2. května. Strach z koronaviru ustoupil pocitu, že mohou svobodně jít a nakoupit si do svých zahrádek a domovů, co potřebují a užít si davu. Po krátkém ranním dešti znovu vysvitlo přes mraky slunce a zahnalo obavy prodejců z nepřejícího počasí.