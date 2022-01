„V roce 2020 evidujeme celkem devětapadesát případů vloupání do rekreačních objektů, ale loni, zatím bez započítaného prosince, to bylo jen jednatřicet případů,“ uvedl Jaroslav Bican z benešovské policie v Měsíčním údolí v Poříčí nad Sázavou, kam se tam hlídky vydaly v úterý 11. ledna. Pozorně ho přitom poslouchali jeho kolegové ze tří obvodních oddělení, včetně dvoučlenné hlídky psovodů, kteří na místo přijeli.

V poříčském obvodu je přes 550 rekreačních objektů v šesti chatových osadách. Jaroslav Bican kolegy upozornil na to, čeho by si měli všímat především. Pak už policisté vyrazili na obhlídku terénu. U jedné z chat jejich zraku neuniklo na pootevřené sklepní okénko. „Majitelé okno nechali otevřené kvůli větrání, zřejmě proto, aby se jim uvnitř vlhkem netvořila plíseň,“ poznamenal Bican, ale upozornil, že právě takto lehce dostupné a pootevřené okno bývá pro zloděje velkým lákadlem.

Policisté v souvislosti s vloupáními do chat majitele opakovaně upozorňují, aby si dražší předměty raději odvezli na zimu domů. Nebo si je alespoň uklidili tak, aby nebyly na očích nenechavců. Všechny tyto poučky ale naprosto dokonale ignoroval majitel další z chat. Kolem objektu bylo v době příchodu policistů neuklizené značkové nářadí ruční i elektrické a v objektu přináležejícímu k chatě bylo možné otevřenými dveřmi vidět dvě motorové pily, sekačku na trávu nebo hudební aparaturu.

U stanu sloužícího jako přístřešek nad pracovním prostorem pak svítila žárovka. „Ta svítí vlastně pořád,“ potvrdil policista po zkušenostech z dřívějších obhlídek Měsíčního údolí. „Možná právě světlo odrazuje pachatele víc než co jiného,“ podotkl, když klepal na dveře objektu. Ukázalo se, že majitel chaty je přece jen doma. I tak mu hlídka navrhla, aby si nářadí uklidil před možnými zloději. On to ale odmítl s tím, že si pro nářadí beztak přijede brzy jeho známý a odveze si ho.

U opuštěných chat policisté prověřovali uzamčení objektů a zabezpečení oken. „Tady je všechno v pořádku. Jednou jsme v chatě objevili neoprávněného nájemníka. Zámek dveří byl na první pohled nepoškozený, ale petlice byla vytržená a když byly dveře přivřené, nic nenasvědčovalo tomu, že by tam došlo k vloupání,“ uvedl mladý muž v uniformě.

V chatách, kde policisté nezastihli majitele, zanechali informativní letáček o tom, jak by se měla chata před zazimováním také zabezpečit. Během dopolední kontroly v chatové oblasti Měsíční údolí nakonec policisté ani jejich dva cvičení psi neodhalili vloupání ani nic, co by vyžadovalo sepsání protokolu.

Spokojený z výsledku i akce samotné byl i poříčský starosta Jan Kratzer. „Jsem rád, když se mezi chaty přijedou na kontrolu podívat policisté. Máme s nimi skvělou spolupráci,“ doplnil.