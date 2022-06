OBRAZEM: Pokračuje velká rekonstrukce silnic v benešovské vilkové čtvrti

Proces zlepšení kvality vozovek v ulicích vilkové čtvrti na Červených Vršcích, jak se souhrnně říká severní části Benešova ohraničené výpadovkou na Prahu s ulicí Červené Vršky a železniční tratí z Benešova do Prahy, začala. Práce by měly trvat do 11. září a v první z celkem šesti etap se stroje objevily v Nezvalově ulici.

Rekonstrukce vozovky v Nezvalově ulici v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner