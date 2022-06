Ulice by měla být znovu v provozu do pondělí 13. června. Pak začne rekonstrukce Čechovy ulice. V současné době, ale bez uzavírky, probíhá i oprava vozovky v Nové pražské ulici poblíž okružní křižovatky nedaleko obchodního domu Hvězda. To samé, ale s úplnou uzavírkou pak čeká i úsek od světelné křižovatky ke křižovatce s ulicí Jana Švermy.