Venku tou dobou nepanoval žádný krutý mráz. Rtuť teploměru se krčila blízko nuly. Ale právě kvůli povětří byla pocitová teplota o poznání níž. To při fotografování Karlova ostatně probíraly také ženy, které si do tamní školní tělocvičny přišly zacvičit a čekaly na venkovním schodišti na okamžik, kdy je do tepla pustí parta využívající tělocvičnu před nimi.