OBRAZEM: Ovocná školka v Benešově nabízí také osmatřicet druhů růží

Mohl by to být nakonec dobrý rok. Tak hodnotí sadaři a zahradníci dosavadní průběh období, které je rozhodující pro celou sezonu. Venku se sice střídají horka se zimou, ale to hlavní, vláha, nechybí. V současné době se o výpěstky zahradníků z ovocné školky Školního statku Benešov nejvíc hlásí ti, kteří chtějí na svých zahradách zasadit ovocné stromy nebo keře.

Ovocnou školku v Benešově vede zkušená Jiřina Padevětová. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Díky vláze se daří dobře angreštům, rybízům nebo třeba jahodám. Z kraje léta pak ale školka nabízí také zralé plody, například jahody, angrešt nebo rybíz. Ale své zákazníky mají také růže a okrasné keře. Jen voňavých a pestrobarevných růží mají na pozemcích, které před nedávnem natrvalo rozpůlila nová cyklostezka, osmatřicet druhů. Podle vedoucí ovocné školky Jiřiny Padevětové si tahle trnitá krása dokáže poradit i s nedostatkem vláhy. Nesmí však růst v těžké půdě. Svědčí jí naopak lehká a propustná písčitá zem.