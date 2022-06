Obchvat Olbramovic, který by měl stát přes 300 milionů korun, bude dlouhý 3420 metrů. Trasa hlavního tahu se na dvou místech zařezává do terénu. Úvozy jsou dlouhé 500 a 700 metrů a první z nich klesá pod okolní terén 4,5 metru, druhý pak metrů šest. Dalších 400 metrů přeložky vede po náspu. Ten je v nejvyšším místě osm metrů nad terénem. Není to však jediný násep.