Srnu na rehabilitaci v pavlovickém zařízené ČSOP Vlašim tamní pracovníci doslova vytrhli hrobníkovi z lopaty. Tak byla zbědovaná. Další zvířata, třeba ježky nebo malé zajíce, zase v domnění, že dělají správnou věc, doručili ochranářům neinformovaní lidé. Ve voliérách jsou zde také havrani nebo straky těšící se výbornému zdraví. Jenže se vylíhli už v zajetí u chovatelů a jejich vypuštění do volné přírody by mohlo být pro člověka nebezpečné. „Když jdu havrana krmit, beru si ochranné brýle. Pták je velmi kontaktní a sedá mi na rameno. Při tom by se mohlo lehce stát, že v mých očích uvidí odlesk a to by pak nemuselo dobře dopadnout,“ vypráví ošetřovatel Jaroslav Svačina.

Ač by se mohlo zdát, že v záchranné stanici jsou zvířata v naprosté pohodě a nic jim nehrozí, tak úplně pravda to, zejména na konci prosince, není. Od centra Vlašimi jsou výběhy a voliéry vzdušnou čarou vzdálené téměř tři kilometry a vizuálně obě místa kvůli kopci nejsou v kontaktu. Lidské počínání ale překonává i tyto bariéry. „Tak daleko stanice od města není. Hluk z petard a záblesky rachejtlí se dostávají i sem. Zvířata jsou z toho ve stresu a zejména ptáci se z úleku a strachu dokáží ve voliéře, při snaze uniknout, zranit. Extrémně lekaví a vystresovaní jsou i mufloni nebo srny,“ popsal Jaroslav Svačina, který prožije ve stanici už pátý Silvestr.

„Byli bychom rádi, kdyby se lidé při vítání nového roku chovali alespoň trochu zdrženlivěji a nepoužívali zábavní pyrotechniku. Na našich stránkách k tomu také vedeme kampaň a chtěl bych veřejnost poprosit, zda by se to nešlo bez rachejtlí a trošičku ohleduplněji,“ dodal. Stejně budou přelom roku prožívat i zvířata v paraZOO, která je přímo ve Vlašimi v Pláteníkově ulici. Potvrdila to i ředitelka Záchranné stanice Pavlovice Alena Konvalinová. „Zvířata výbuchy snášejí špatně. Některým, která jsou extrémně lekavá, jsme pro to období raději nasadili i uklidňující medikaci, ale ideální to rozhodně není. Například havran Boban si ze stresu vyškubal peří. Každý rok přesto doufáme, že to tentokrát bude lepší,“ dodala.