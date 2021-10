Až do čtvrt na tři čekali volební komisaři v místnosti týneckého okresku číslo 9 v peceradské hasičárně na svůj první zápis voleb 2021. A tento primát si připsal autor článku. Jiné to ale bylo o kus dál, ve Zbořeném Kostelci. Tam komisaři hlásili zhruba v půl třetí každou minutu jeden zápis.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.