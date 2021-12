I když město Benešov na svém webu avizuje uzavření silnic vedoucích pod mosty na silnici I/3 v Konopišťské a Máchově ulici, ještě v úterý 7. prosince se místem s opatrností jezdilo normálně. Vozovka v obou podjezdech byla jen zfrézovaná.

Povrch silnice pod mostem silnice I/3 v Máchově ulici v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Ve středu 8. prosince by měly do Konopišťské ulice dorazit finišér a válec a začít s obnovou pojezdné plochy. Až tam novou část vozovky „dotáhnou do konce“ vrhnou se cestáři na tu v Máchově ulici.