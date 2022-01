Pro vakcínu si přišel mimo jiné autokrosový matador Roman Kalvoda. „Potřebuji jet na závody do Rakouska a bez očkování mě tam nepustí,“ vysvětlil.

Jestli bylo v pořadí už druhé hromadné očkování v Poříčí poslední, nelze nyní říci. Starosta Jan Kratzer uvedl, pokusí se obec s očkovacím týmem domluvit i na třetí návštěvě. „Vyhodnotíme dnešní akci s tím, že je možné, že další kolo očkování přijde za dva měsíce,“ sdělil.

O mobilní očkování byl v Poříčí nad Sázavou zájem. Možnost využilo 102 lidí

Při prvním listopadovém očkování se v Poříčí zaregistrovalo 65 zájemců a nakonec jich přišlo 102, současná lednová vakcinace měla 130 zaregistrovaných. Velký zájem radnice zjistila v okamžiku, kdy se s očkovacím týmem dohodla na termínu a spustila registrace. „I po jejich ukončení lidé stále volali. Nikoho jsme neodmítli,“ dodal starosta.

Pro svou zastávku v nedalekých Nespekách si pak zdravotníci připravili padesát dávek vakcíny firmy Pfizer

Hlavní koordinátor mobilního očkovacího týmu Jiří Geisler připomněl, že tým, který je jeden ze sedmi v kraji působících, jezdí po obcích a městech už od konce loňského října. Tehdy si vakcínu nechalo vpíchnout při každé zastávce kolem patnácti až třiceti zájemců.

Na obrátkách očkování nabralo v listopadu. „Od té doby jezdíme dvakrát až třikrát týdně a za den jsme schopni udělat dvě až tři místa,“ sdělil a dodal, že tým zatím odhadem oočkoval ke dvěma tisícům lidí. „Jsme připraveni jezdit a organizačně se stále zlepšujeme,“ řekl.

OBRAZEM: V Benešově očkovali podruhé, Vlašim už má také dva termíny

Naopak snížení zájmu o služby mobilního týmu by podle něj mohlo přijít na přelomu února a března. „Ale hlavu bych za to nedal,“ zasmál se koordinátor.

Každopádně nyní má tým plné ruce práce. Na okrese už v uplynulých týdnech navštívil dvakrát Benešov. V pátek 14. ledna pak zamíří už ráno do Postupic, kde se vakcinace odehraje v tělocvičně základní školy. Odpoledne popojede do Vlašimi. „Budeme tam asi do večera, protože je ve Vlašimi o očkování velký zájem,“ dodal koordinátor.

V tamní sokolovně jsou už dopředu zamluvené dva termíny. Kromě pátku 14. ledna to bude i pátek 21. ledna.