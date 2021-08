OBRAZEM: Mostní pilíře na hlavním tahu v Benešově ozdobí gabionové stěny

S chutí do toho a půl je hotovo. Právě to by se dalo říci při pohledu na dva mosty komunikace I/3 v Benešově, pod nimiž procházejí silnice II/106 na Týnec nad Sázavou a III/10614 na Neveklov a Netvořice. Kvůli špatnému technickému stavu je správce komunikace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, opravuje.

Z opravy mostu na silnici I/3 v Konopišťské ulici v Benešově. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Konstrukce vystavěné z lomového kamene před druhou světovou válkou už nebyly schopny snášet extrémní zátěž současné dopravy. Nyní je u každého z mostů „oplášťován“ betonem silným zhruba 30 centimetrů jeden z pilířů a dělnici se chystají na totéž u pilíře druhého. OBRAZEM: Nová odpočívka u Studeného nabízí motoristům komfortní zastávku Přečíst článek › Ještě před tím, už ve středu 25. srpna, by měly začít růst na obou stranách už opraveného pilíře gabionové stěny. Úprava z takzvaných drátokošů plněných lomovým kamenem, pak uzavře první polovinu díla. Rekonstrukce mostů by měla skončit do závěru října.